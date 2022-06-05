Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu - Haberler

Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu Afyonkarahisar adliyesinde bir hakim odasında ölü bulundu. Afyonkarahisar adliyesinde bir hakim odasında ölü bulundu. Yapılan ilk tespitlerde hakimin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Afyonkarahisar'da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli, adliyedeki odasında ölü bulundu. İlgenli'yi, adliye personeli odasındaki masada hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri İlgenli'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme yaptı. Cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İlgenli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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