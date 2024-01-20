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Afyonkarahisar'da Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı düzenlendi

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Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2023 çalışmaları ve 2024 planlamaları değerlendirildi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına 'Başarı Sertifikası' verildi.

Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı" düzenlendi.

Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile bakanlık yetkilileri ve kalkınma ajansları genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, 2023 çalışmaları ve 2024 planlamaları değerlendirildi.

Öte yandan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına "Başarı Sertifikası" verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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