Afyonkarahisar'da Kaldırıma Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H., idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen A.H., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR