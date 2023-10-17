Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da 'Kafes' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da 'Kafes' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçları parçalayıp satarak sahte plakalarla satış yaptıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıklarını tespit etti. Operasyon kapsamında Afyonkarahisar, Antalya, Kütahya, Uşak ve Niğde'de yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.