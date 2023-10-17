Afyonkarahisar'da 'Kafes' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçları parçalayıp satarak sahte plakalarla satış yaptıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıklarını tespit etti. Operasyon kapsamında Afyonkarahisar, Antalya, Kütahya, Uşak ve Niğde'de yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin yurt dışından gelen araçları parçalayıp sattıkları, hurda araçların şasilerini değiştirdikleri, yurt dışından getirilen araçları sahte plakalarla sattıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıklarını tespit etti.
Afyonkarahisar, Antalya, Kütahya, Uşak ve Niğde'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 2 gümrük kaçağı araç, çok sayıda sahte belge ve dijital materyal bulundu.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.