Afyonkarahisar'da Kafeden 1000 TL Çalan Hırsız Tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da girdiği kafenin kasasından 1000 TL çalıp, 'Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' notu bırakan M.Y., yakalanıp tutuklandı.

Yeşilyol Caddesi'ndeki bir kafeye 22 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında pencereden giren kişi, kasadaki 1000 TL'yi çaldı. Sabah hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, masanın üzerinde 'Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var' yazılı notu gördü. İş yeri sahibinin ihbarıyla gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.Y. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi aynı gün öğle saatlerinde yakaladı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

M.Y.'nin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu, Afyonkarahisar'da oturduğu ancak olay gecesini bir otelde geçirdiği öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı. Diğer yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin açtığı pencereden içeri girmesi, kasadaki paraları aldıktan sonra not bırakıp, aynı pencereden çıkıp gitmesi görüntülerde yer aldı.