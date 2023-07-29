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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 03 AAS 420 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.A., yönetimindeki 26 UY 925 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ile birlikte M.A.A., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Derbent Güncel Haberler

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