Afyonkarahisar'da Kadınlar Hareketli Bir Yaşam İçin Voleybol Oynuyor

Afyonkarahisar'da bir araya gelen doktor, mühendis, tiyatrocu gibi farklı meslek gruplardan kadınlar ve ev hanımları, hareketli bir yaşam için haftanın iki günü düzenli voleybol oynuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Evinin Sultanları Projesi" hayata geçirildi.

Kentteki farklı mesleklerden bir grup kadın ve ev hanımı, 5 yıl önce voleybol oynamaya başladı.

İl Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği Tınaztepe Spor Salonu'nda buluşan kadınlar, haftada bir gün voleybol antrenmanı ve maçlar yapıyor.

Zamanla bilinirliği artan proje sayesinde 10 takımda yer alan 100 kadın, haftada iki gün voleybol oynuyor.

Proje kapsamında kurulan takımlar önce kendi illerinde, sonra farklı şehirlerdeki bölge şampiyonalarına katılıyor.

Kaynaşma imkanı da bulan kadınlar, evde yaptıkları kek ve pastaları birbirlerine ikram ediyor.

Kasapoğlu: "Sporun birleştirici gücü, disiplini, kaynaşması ve ortak dilini kadınlarımızda görüyoruz"

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, Bakanlığın 2019'da Türkiye genelinde başlattığı "Evinin Sultanları" projesinin Afyonkarahisar'da aynı yıl başladığını, kadın sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Voleybol tutkusuyla bir araya gelen kadınların günlük fiziksel aktivitelerini hiç aksatmadığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı meslek gruplarındaki kadınlar, her hafta çarşamba ve cuma günleri buraya geliyor. Voleybol sayesinde ev hanımları ile çalışan kadınlar burada tanışıyor. Spor sonrası da kadınlar arasındaki birlik, beraberlik ve komşuluk devam ediyor. 'Evinin Sultanları' kadınlar, burada 'Filenin sultanlarına' dönüşüyor. Ciddi anlamda kadınlarımız arasında bir sosyalleşme ve arkadaşlık grupları oluşuyor. Sporun birleştirici gücü, disiplini, kaynaşması ve ortak dilini kadınlarımızda görüyoruz."

Kasapoğlu, kadınların, günün yorgunluğunu voleybolla attığını ve fiziksel olarak dinlendiğini belirterek, sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.

Hem spor yapıyorlar, hem de kaynaşıyorlar

Maden mühendisi 45 yaşındaki Münevver Tetik de projeye Afyonkarahisar'da öncülük ettikleri için gurur duyduklarını, şimdi çok sayıda kadının voleybol oynadığını vurguladı.

Voleybol geçmişi olmayan kadınların önce antrenörle çalıştığını aktaran Tetik, "Biz antrenmanlarımızı hiç aksatmıyoruz. Herkes çok hırslı geliyor. Antrenman ve maç sonrası evden getirdiğimiz kek, pasta, dolmaları yiyor, sohbet ediyoruz." dedi.

Tiyatro eğitmeni Sinem Kaplan da arkadaşlarının aracılığıyla iki yıldır voleybol oynamaya geldiğini, güzel dostluklar kurduğunu kaydetti.

Gün boyu yaşadıkları stres ve yorgunluğu voleybol oynarken attıklarına dikkati çeken Kaplan, spor yapmaktan ve bu şekilde sosyalleşmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Ev hanımı Kübra ile psikolog Tuba Çavaş kardeşler ise farklı mesleklerden arkadaş edindiklerini ve birbirlerinin tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etti.