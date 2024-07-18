Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri Faaliyetlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 21 kadın kültür evi ve 17 kadın kooperatifi, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerine destek sağlıyor. İhsaniye Belediyesi tarafından kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına kooperatifçilik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatifleri faaliyetlerine devam ediyor.

İl genelindeki 21 kadın kültür evi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek sağlarken, 17 kadın kooperatifi de üretilen 500'ün üzerinde ürün çeşitliliği ile kadınları ekonomik açıdan destekliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İhsaniye Belediyesinin de talebi doğrultusunda kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına Kooperatifçilik Eğitimi verildi.

Eğitimde, kooperatifçilik kavramı ve önemi, kooperatiflerin kuruluşu, ortakların sorumlulukları, kooperatiflerin istihdamdaki önemi, kooperatif muhasebesi gibi konular ele alındı.

Eğitimler kapsamında kadınlar merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Kooperatif kurmak isteyen gönüllü kadınların olması halinde kooperatif kuruluş aşamasında gerekli eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

Afyonkarahisar'da 4,5 yıldır faaliyet gösteren Afyon Keçe ve El Sanatları Derneği coğrafi işaret tescilli ürünü olan Afyon keçesi ile üretilen ürünlerin yanında çeşitli sanatsal ürünler de üreterek kentin tanıtımına ve sanatsal gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Ürün çeşitliliğine yenilerini eklemeye hazırlanan Çay Kadın Kültür Kooperatifi Çölyak hastaları ve beslenme uzmanlarının önerileri ile glutensiz beslenme düzenine başlayan vatandaşlara ulaştırmak üzere ata tohumu karabuğday unundan yeni ürünler üretmeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Afyon Kadın Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY TRENCİN MAÇI) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 18 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç?
İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi

İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title