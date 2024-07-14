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Afyonkarahisar'da Kaçan Şüphelinin Aracında Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ve Define Arama Malzemeleri Bulundu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçan şüphelinin aracında tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan şüphelinin aracında tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özburun belde kırsalında devriye görevi sırasında bir şüphelinin devriye aracını fark ettikten sonra kaçtığı ve şüpheli hareketler sergilediğinin görülmesi üzerine, kaçan kişi yapılan takip sonucu yakalandı.

Şüpheli M.Ö'nün üzerinde ve yanında taşıdığı çantada, arama yapıldı.

Yapılan aramada, bir el dedektörü, bir şarj cihazı, bir fener, bir çapa, bir kulaklık ve bir sikke ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bolvadin Güvenlik Suç Güncel Haberler

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