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Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ürünler

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde gümrük kaçağı ürün sattığı belirlenen bir şüpheliyi durdurarak ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dişli beldesinde İ.Ü'nün gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.

Ekipler, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda durdurdukları şüphelinin aracında yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ü'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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