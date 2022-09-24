Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları
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Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
İki operasyonda, belirlenen 2 iş yeri, 3 araç ve bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, aramalarda 3 bin 750 doldurulmuş makaron, 163,5 kilogram kıyılmış tütün, 46 kilogram nargile tütünü, 700 boş paket ile sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan S.Ç. ile M.N.S, hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel