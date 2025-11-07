Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 91 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışını önlemek için yapılan aramada 91 bin 400 makaron ve 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Polis ekipleri, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin adresi ile aracında arama yaptı.
Aramada, 91 bin 400 makaron, 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
