Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin Makaron ve 332 Paket Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 6 bin makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.
Ekipler, aramalarda 6 bin doldurulmuş makaron ile 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel