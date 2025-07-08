Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin Makaron ve 332 Paket Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Ekipler, aramalarda 6 bin doldurulmuş makaron ile 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.