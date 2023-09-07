Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Milyon Makaron ve 900 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 7 milyon 130 bin makaron ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheli bir tırı durdurarak operasyon gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 7 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda şüpheli tır durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 130 bin makaron ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.Y. hakkında yasal işlem yaptı.