Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 7 milyon 130 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 7 milyon 130 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Olay, Çay ilçesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar üzerinden Batı bölgesindeki kentlere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler ardından bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 7 milyon 130 bin adet kaçak boş makaron ile 900 klogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından M.Y., isimli bir şahsın gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR