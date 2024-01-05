Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel mevkisindeki ormanlık alanda bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, takip sonucu durdurdukları araçta yapılan aramada, alan tarama cihazı, dedektör, kazma, 3 anten çubuk, akü ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki H.A, M.E. ile M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayat Güvenlik Suç Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title