Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'da II Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıldağ köyünde A.O.A'nın (54) define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığını tespit etti. Şüpheli suçüstü yakalanırken, yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan 2 kazma, 2 kürek ve 2 bakır çubuk ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıldağ köyünde A.O.A'nın (54) define aramak amacıyla tarlasında kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan, 2 kazma, 2 kürek ve 2 bakır çubuk ele geçirildi.