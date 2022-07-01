Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Emirin köyünün Tavşantepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Dedektörle bölgede arama yapan Y.Ç, jandarma ekiplerini görünce kaçtı.

Ekipler, bölgede 2 dedektör, kazma, çapa ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 48 obje ele geçirildi.

Bir süre sonra yakalanan Y.Ç, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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