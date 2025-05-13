Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Ekipler, ihbar üzerine iş makinesi ile kazı yapan zanlıları ele geçirdi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşacık köyünde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, C.Ö. ile M.Ö'yü kaçak kazı yaparken yakaladı.
Kazı alanında iş makinesi, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, balyoz, kazma ve kürekler ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel