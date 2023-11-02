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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Oda köyünün İmamköy mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede, B.G, C.Y. ile N.G'yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı. Bölgede, 2 detektör, 2 kürek, kazma, balyoz ve kazıda kullanan malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Oda köyünün İmamköy mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede, B.G, C.Y. ile N.G'yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Bölgede, 2 detektör, 2 kürek, kazma, balyoz ve kazıda kullanan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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