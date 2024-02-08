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Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda bir sürücünün aracında kaçak elektronik ürünler bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürünlerin satıldığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Aramada 200 telefon bataryası, 20 telefon aksesuarı, 6 elektronik kol saati ve 5 kulaklık ele geçirildi. Sürücüye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürün ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Susuz beldesindeki kaçak elektronik ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Ö'nün aracında yaptığı aramada, kaçak 200 telefon bataryası, 20 telefon aksesuarı, 6 elektronik kol saati ve 5 kulaklık ele geçirdi.

Şüpheli M.Ö'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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