Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Ürünler Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak elektronik sigara, kulaklık ve şarj aletleri ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, kaçak 50 elektronik sigara, 20 kulaklık, 6 şarj aleti ile 4 şarj aleti başlığı ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.G, hakkında adli işlem yapıldı.