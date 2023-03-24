Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı

Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca kaçak alkol ile mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine C.K, H.E, M.E. ve U.T.G'nin adreslerinde arama yapıldı.

Aramada 25 litre viski, 10 litre rakı, 100 gram alkol üretiminde kullanılan alkol kiti, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsat süresi geçmiş av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

C.K'ye 2 bin 864 lira, H.E'ye 5 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınanlardan üçünün Dereçine Belediyesinde işçi kadrosunda olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.