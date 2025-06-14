Afyonkarahisar'da Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama
Afyonkarahisar'da bir fabrikadan kablo ve malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikadan kablo ve çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırma ve güvenlik kamerası kaydı incelemesinin ardından kimlikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel