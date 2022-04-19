Afyonkarahisar'da kablo hırsızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da kablo hırsızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da kablo hırsızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Örtülü köyünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakil kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen 1adet keser, 1 adet bıçak, 1 adet çekiç, 1 adet levye ve katlanır merdiven ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.E. ve E.Y. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada E.Y'nin 18 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Hocalar, Güncel, Haberler

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