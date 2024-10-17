Afyonkarahisar'da Japon Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 22 Yaralı

Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel Mevkisi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.