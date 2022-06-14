Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, köy çocuklarına tişört hediye etti. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, köy çocuklarına tişört hediye etti. Jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçeye bağlı Kızık Köyü Mehmet Yaşar İlkokulu'nda bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, Kızık Muhtarı Yılmaz Başbınar, Okul Müdürü Ali Aktaş, jandarma personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda, jandarma hakkında sunum yapıldı. Tortop ve jandarma ekipleri üzerinde "Jandarma Şan ve Şeref Dolu 183'üncü Yılı" yazılı tişörtleri öğrencilere karne hediyesi olarak dağıttı. Öte yandan okul bahçesinde öğrencilerle, futbol, basketbol, voleybol ve kutu kutu pense gibi oyunlar oynandı, ikramda bulunuldu. ??????? AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Karahisar Hisarcık Sandıklı Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.