Afyonkarahisar'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 315 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde evrak kontrolleri ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 315 araç sürücüsü kontrol edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bolvadin- Çay ve Emirdağ karayollarında sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan 315 aracın evrak kontrolleri yapılırken, 448 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonucu kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR