Afyonkarahisar'da Jandarma Ekipleri Hava Aracıyla Denetim Yaptı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören'in de katılımıyla Afyonkarahisar-Isparta yolu ve Çay-Dinar yolu güzergahında denetim yapıldı.

Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, havadan cayrokopter ile araçlar kontrol edildi.

Toplam 4 noktada bulunan trafik jandarması timlerinin kullandıkları tabletler üzerinden takip ettikleri araçları kontrol noktalarında durdurdu.

Denetim noktalarına emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu. Sürücü ve yolculara jandarma ekipleri tarafından lokum ve şeker ikramında bulunulurken 185'inci yıl logolu araç kokusu dağıtıldı.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki köpek timleri de kontrol noktasına durdurulan araçlarda aramalar yaptı.