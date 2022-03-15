Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesör hakkında idari işlem başlatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.G. ile ilgili idari işlem başlatıldığını bildirdi.

AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden AKÜ yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte olumlu çalışmalarla adını duyuran AKÜ'nün tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almasının, büyük bir aile olan kurumun her bir ferdini derinden üzdüğü vurgulanan açıklamada, "Üniversite yönetimi olarak akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesi kullandı.

Öte yandan şüpheli M.G'nin emniyetteki ifadesinde, "Yanımda bulunan şahıslar bana kazılan yerde 'eşkıya parası' olduğunu söylediler ve cep telefonunda gösterilen konumu belirlemek için benden yardım istediler." beyanında bulunduğu öğrenildi.

İfadesinde konum belirlemeye yardım için diğer şüphelilerle olaya karıştığını iddia eden M.G'nin, kazdıkları yerde bir şey bulamadıklarını, kapatmaya çalışırken de yakalandıklarını, olaya karıştığı için pişman olduğunu öne sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.G'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.