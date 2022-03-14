Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla profesörün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla profesörün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacanın ardından ekipler, M.G'yi ve metruk binadaki M.Ş'yi yakaladı.

Zanlıların yanlarında olduğunu söylediği H.B. ile M.A.D. de İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan M.G'nin profesör olduğu ve öğretim üyeliği yaptığı öğrenildi, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiğinde üniversite yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılacağı bildirildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title