Afyonkarahisar'da izinsiz havai fişek ve meşale satışı yapan züccaciye mağazasına operasyon

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde izinsiz havai fişek ve meşale satan bir züccaciye mağazasında 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine, jandarma ekipleri dükkanda yaptıkları aramada, 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

Dükkan sahibi A.S gözaltına alındı.