Afyonkarahisar'da izinsiz çalışan 11 yabancı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir çiftlikte izinsiz çalışan 11 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi. İl Jandarma ekipleri, Emirdağ'ın Ağılcık Köyü'nde A.B'nin çiftliğinde yabancı uyrukluları çalıştırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çiftlikte yapılan kontrolde vize süreleri dolmuş, çalışma izni olmayan Kenya ve Senegalli 11 kişinin bulunduğunu tespit etti. A.B, hakkında idari işlem yapılırken jandarma ekipleri, 11 yabancı uyrukluyu ülkelerine geri gönderilmesi için işlem yaptı.