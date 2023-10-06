Afyonkarahisar'da iş yerinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde 2755. Sokak'taki gıda satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR