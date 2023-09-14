Afyonkarahisar'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bir tuğla fabrikasında çalışan bir işçi, ayağını palet makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş kazasıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. İşçinin daha önce iş kazalarına dikkat çekmek için sosyal medyada paylaştığı bir video ortaya çıktı.