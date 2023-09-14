Afyonkarahisar'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da bir tuğla fabrikasında çalışan bir işçi, ayağını palet makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş kazasıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. İşçinin daha önce iş kazalarına dikkat çekmek için sosyal medyada paylaştığı bir video ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da ayağını palet makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 12. kilometresinde bir tuğla fabrikasında çalışan H.P. (21), palet makinesine ayağını kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan H.P, kurtarılamadı.
İş kazasıyla ilgili S.K. ile B.E, gözaltına alındı.
Öte yandan H.P'nin, 11 Eylül'de iş kazalarına dikkat çekmek için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.