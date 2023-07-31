Afyonkarahisar'da İlginç Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da yol kenarına park eden otomobilin açık kapısına çarpan motosiklet ardından karşı şeride geçip bir başka motosikletle çarpıştı. İlginç kazada 2 kişi yarandı.

Olay, kent merkezi Milli Birlik caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., kullandığı 03 AED 738 plakalı aracı yol kenarını park etti. Ardından M.T., araçtan inmek için sürücü kapısını açtığından arkadan gelen H.A. (15), kullandığı tescilsiz motosikletle önce kapıya çarptı ardından karşı şeride geçip B.D., idaresindeki 03 ACR 024 plakalı bir başka motosiklete çarptı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR