Afyonkarahisar'da İkinci El Eşya Satan İş Yeri Yangınla Karşılaştı
Osmangazi Mahallesi'nde bulunan ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi ve iş yerinde hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi filli kavşak yakınlarında ikinci el eşyalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri hasar gördü.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel