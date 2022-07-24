Son dakika haberi | İki patpatın çarpıştığı kazada 1kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen iki tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karacaören-Karadilli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö., idaresindeki patpat ile Musa Özçelik'in kullandığı patpat henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada, her iki tarım aracında da bulunan Musa Ö., Zeliha, Cemile, Melike Ç. ile Hasan, Ela ve Döndü Ö., yaralanırken, Şefika Ö., isimli kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansları ile yaralıları hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Güncel