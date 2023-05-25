Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.S. (28) idaresindeki 35 L 2882 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Askeri Havaalanı Kavşağı'nda M.Ö. (53) yönetimindeki 50 ACT 974 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü M.Ö. ile Z.A, H.K, F.K. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel