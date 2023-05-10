Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

H.Ö. (34) idaresindeki 03 AB 956 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi İsmet Atilla Bulvarı'nda N.D'nin (21) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar ve Sinanpaşa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.