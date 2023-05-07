Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 10 E 5081 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Denizli istikametine seyir halindeyken Bozan köyü kavşağında köy içinden çıkan A.M. yönetimindeki 20 AU 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 10 E 5081 plakalı otomobildeki sürücü B.K, F.K.K, G.K. ve N.Z ile 20 AU 413 plakalı otomobildeki A.M. ve B.H. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.