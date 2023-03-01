Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.G, idaresindeki 03 HK 680 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında M.D'nin kullandığı 06 BGA 499 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel