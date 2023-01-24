Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ş.O. (59) idaresindeki 06 BYJ 195 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun 18. kilometresinde M.A.K'nin (64) kullandığı 03 BU 342 plakalı kamyonetle çapıştı. Kazada sürücülerden Ş.O. yaşamını yitirdi, diğer kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan E.K. (18) ve M.A.K. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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