Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
O.A. (36) idaresindeki 03 RB 737 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Mahallesi'nde, A.A'nın (56) kullandığı 03 BS 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.