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Afyonkarahisar'da iki aracı kundaklayan şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da iki aracı kundaklayan şüpheliler yakalandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da bir gecede iki hafif ticari aracı kundaklayan şüpheliler yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir gecede iki hafif ticari aracı kundaklayan şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 11 Nisan'da Hasan A'ya ait 06 DCK 774 plakalı hafif ticari araç ile aynı gün Kanlıca Mahallesi TOKİ Konutları'nın bulunduğu sitede park halindeki 06 DCK 774 hafif ticari aracın kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliler G.A. ile kardeşi İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.A. savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Fatih Güncel Haberler

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