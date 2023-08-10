Afyonkarahisar'da 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi: 13 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' denetiminde 13 kişi yakalandı. Denetimde aranması olan kişilerin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu bölgeler kontrol edildi. Toplamda 3 bin 405 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ile asker yoklaması kaçağı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından 239 personelin katılımı ile kent genelinde 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Denetimde aranması olan 13 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Sokaklarda yapılan denetimde ayrıca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suç odağı haline gelen metruk binalar, yapımı devam eden/tamamlanmayan inşaatlar, köprü altlarının bulunduğu bölgeler, elektronik oyun salonları, internet kafeler, kahvehane, çay bahçesi, lokanta, restoran, pastane, park, bahçe, ana kavşak, meydan gibi alanlarda kontrol edildi.

Denetimde toplamda 3 bin 405 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ile birlikte asker yoklaması kaçağı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınırken, 2 araç trafikten men edildi ve 7 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı trafik para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR