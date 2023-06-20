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Afyonkarahisar'da 'huzur uygulaması' sürüyor

Afyonkarahisar'da "huzur uygulaması" sürüyor

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"na devam ediyor.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"na devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 bin 138 kişinin sorgulaması yapıldı, 1169 araç kontrol edildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan araması bulunan 36 hükümlüye işlem yaptı, 99 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 200 bin 350 lira ceza uyguladı.

Altı iş yerine de kimlik bildirme sistemine bildirimde bulunmamaktan 112 bin 343 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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