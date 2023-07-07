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Afyonkarahisar'da Huzur-03 Uygulaması Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Huzur-03 Uygulaması Devam Ediyor

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur-03 Uygulaması'nı sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 880 kişinin sorgulaması yapıldı, 203 araç kontrol edildi. Ekipler, araması bulunan 2 hükümlüye işlem yaptı, 9 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 29 bin 709 lira ceza uyguladı. Öte yandan 2 kişiye askere alma kanunuyla ilgili de tebligat yapıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"nı sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 880 kişinin sorgulaması yapıldı, 203 araç kontrol edildi.

Ekipler, araması bulunan 2 hükümlüye işlem yaptı, 9 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 29 bin 709 lira ceza uyguladı.

Öte yandan 2 kişiye askere alma kanunuyla ilgili de tebligat yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Tragger Güncel Haberler

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