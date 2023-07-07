Afyonkarahisar'da Huzur-03 Uygulaması Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur-03 Uygulaması'nı sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 880 kişinin sorgulaması yapıldı, 203 araç kontrol edildi. Ekipler, araması bulunan 2 hükümlüye işlem yaptı, 9 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 29 bin 709 lira ceza uyguladı. Öte yandan 2 kişiye askere alma kanunuyla ilgili de tebligat yapıldığı bildirildi.