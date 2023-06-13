Afyonkarahisar'da Huzur-03 Uygulaması

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması" gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik vatandaşların can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 ekip ve 119 personelle huzur uygulaması yaptı. Denetimlerde 765 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, 253 aracı da kontrol etti. Ekipler, 11 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 64 bin 887 lira ceza uyguladı, kimliğini ibraz etmeyen 2 yabancı uyruklu hakkında işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik vatandaşların can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 ekip ve 119 personelle huzur uygulaması yaptı.

Denetimlerde 765 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, 253 aracı da kontrol etti.

Ekipler, 11 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 64 bin 887 lira ceza uyguladı, kimliğini ibraz etmeyen 2 yabancı uyruklu hakkında işlem yaptı.