Afyonkarahisar'da Husumetlisinin Tabancayla Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, B.S.E. adlı kişi, husumetli olduğu B.Ş. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş etti. Yaralanan B.Ş. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli B.S.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.