Afyonkarahisar'da Husumetlisinin Tabancayla Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, B.S.E. adlı kişi, husumetli olduğu B.Ş. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş etti. Yaralanan B.Ş. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli B.S.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Afyonkarahisar'da husumetlisinin tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, B.S.E. (35), merkeze bağlı Sülümenli beldesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan B.Ş. (28) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.E, tabancayla B.Ş'ye ateş etti.
Yaralanan B.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli B.S.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel